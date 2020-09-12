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Çan Gençlik Kalespor - İlbank: 3-1

DHA

Çan Gençlik Kalespor - İlbank: 3-1


Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale),(DHA) - 
SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Erol Akbulut, Eyüpcan Kayışoğlu
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilara Bağcı Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)
İLBANK: Ceyda Durukan, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)
SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20
SÜRE: 140 dakika (35, 29, 44, 32)
Çan Gençlik Kalespor, voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Çan Onur Alp ARSLAN
2020-09-12 17:23:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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