Çan Gençlik Kalespor - İlbank: 3-1

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale),(DHA) -
SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Erol Akbulut, Eyüpcan Kayışoğlu
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilara Bağcı Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)
İLBANK: Ceyda Durukan, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)
SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20
SÜRE: 140 dakika (35, 29, 44, 32)
Çan Gençlik Kalespor, voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Çan Onur Alp ARSLAN
2020-09-12 17:23:49
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