Gelibolu'da orman yangını

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 orman yangın ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-15 15:34:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.