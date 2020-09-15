Kavakköy’deki orman yangını kontrol altına alındı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan orman ve makilik alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere; 5 helikopter, 1 uçak, 24 arazöz, 3 dozer ve 150 personel ile müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

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