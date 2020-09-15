Gelibolu'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarındaki saat 14.15´te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 4 itfaiye aracı, 3 dozer, 9 su ikmal aracı ve 150 işçi ile müdahale edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekipler tarafından saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-09-15 19:07:30



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