Çanakkale'de kaçak 15 bin sarma sigara ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak 15 bin sarma sigara ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak sarma sigara satışı yapılan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır 15 bin sarma sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi V.K., gözaltına aldı. Şüpheli, polisteki, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-09-17 17:43:46
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