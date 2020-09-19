Çanakkale'de 'Gaziler Günü' kutlandı



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 19 Eylül Gaziler Günü'nün 99'uncu yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Şahin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Cem Okyay, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Emekli General Süleyman Canpolat, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şubesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajı okunduğu törende Binbaşı Evren Bal günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Daha sonra konuşan Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç, "19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini, üniter yapısını, toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları ve 15 Temmuz´da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günüdür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-09-19 12:17:48



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