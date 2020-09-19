Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 11 bin 720 adet kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde İ.G.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 bin 720 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sigaralara el konulurken, İ.G. emniyetteki ifadesinin ardından ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-09-19 17:30:48



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