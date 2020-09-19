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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan AK Parti Kongresi’nde Ömer Şahin güven tazeledi

İHA

Çan AK Parti Kongresi’nde Ömer Şahin güven tazeledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde AK Parti 7’nci Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede Ömer Şahin güven tazeledi.

Genel Merkez tarafından geçtiğimiz aylarda atanan ve tek aday olarak seçime giren Ömer Şahin, İlçe Başkanlığını kazandı. Çan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Kültür Çadırı'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, ”Çanakkale’de kongre sürecine girdiklerini Çan’da da seçilecek yönetim ile tekrar Çan Belediyesine talip olacaklarını belirtirken, yeni seçilen İlçe Başkanımız Ömer Şahin ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerim“ dedi. Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu’da AK Parti bir dava partisi bu ülkenin Bayrağını bu Ülkenin vatanını Türkiye’yi daha iyiye götürmek isteyenlerin partisi bunun içinde gece gündüz demeden tüm teşkilatlarımız eski yeni demeden çalışmaya devam ediyor. Ben bu partinin neferi olmaktan gurur duyuyorum. Çanakkale milletvekili olarak bu koltuk bittiği zaman bilin ki gideceğim yer sandık başıdır. Ak Parti'de eski yoktur. Dava adamı olmak vardı. Bu davanın neferi olmak vardır. Ben bu yolda bizimle birlikte dünden bugüne yürüyen yürümeyi başarabilen bu yolda ayağı takılıp düşmeden bu yola devam eden tüm kardeşlerimi kutluyorum. Başı yerde başbakanlara alışan Türkiye’den bugün masaya ve sahada yumruğunu vuran bir lider ile yol alan Türkiye’ye dönüştük. Bunu hep birlikte başardık. Bugün yerli ve milli silahlarımız İHA’larımız SİHA'larımızdan bahsediyorsak eğer bugün Fatih gemimiz Oruç Reis'i bugün sontaj gemilerimizi anlatabiliyorsak Karadeniz’de biz doğal gaz çıkarıyorsak bu 19 yıldır milletimizin güveniyle gerçekleşti“ dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Ömer Şahin, Çan İlçe Başkanlığına getirilirken Yönetim Kurulu da; Sadi Yağlı, Ayhan gündüz, Adem Yonar, Birsen Dirlik, Dilek Uysal, Fatma İlhan Küçük, Hikmet Karak, Niyazi Koşar, Cengiz Topal, Halil İbrahim Barışkan, Enver Yılmaz, Tandoğan Tolga, Ahmet Oğuz Güner, ve Cihat Küçük’ten oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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