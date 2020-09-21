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Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı

DHA

Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime başladı. Alınan önlemler eşliğinde öğretmenleri tarafından okula alınan öğrencilerden birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş (7), bir süre sonra ağlayarak dışarı çıkıp, bahçeye oturdu. Bir türlü sakinleştirilemeyen küçük Emir, annesiyle birlikte eve gitti.
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, velileri tarafından okula getirildi. Birbirinden şık maskelerini takan öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü. Okul girişinde yerdeki paspasa ayakları sildirilen çocukların ellerine de dezenfektan sıkıldı. Minik öğrenciler, alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime başladı.
Ana sınıfına giden oğlu Ali Dündar (5) ve ilkokul birinci sınıfa gidecek olan oğlu Mehmet Dündar'ı (7) okula getiren Hüseyin Dündar, "Eğitim bir şekilde olacak ama nasıl olacak? Öğretmenimizin gerekli önlemleri aldığına inanıyoruz. Yani hayat devam ediyor" dedi.
İlkokul birinci sınıfa gidecek olan oğlu Efe Birgül'ü getiren annesi Arife Birgül ise, "Bir yandan sevinçliyim, bir yandan da üzüntülüyüm hastalık nedeniyle. O yüzden korkuyorum. Tedbirler alındı, yine de korkuyorum. Çocuk bilmiyor, elini oraya buraya vuruyor, o yüzden tedirginim" diye konuştu.
Annesiyle birlikte okula gelen birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş, sınıfına öğretmeniyle birlikte sakin bir şekilde gitti. Ancak kısa süre sonra ağlayarak okuldan çıkan küçük Emir, bahçede yere oturdu. Okul yöneticisi kendisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Okul önünde bekleyen annesine koşarak sarılan Emir Gümüş, ağlamaya devam etti. Annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Anne ve oğlu daha sonra eve gitti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-09-21 11:28:19

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