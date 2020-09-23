Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi Fenomen dalgıç Çanakkale Boğazı derinliklerinde caretta carettayı sevdi Turan: “Caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi Fenomen dalgıç Çanakkale Boğazı derinliklerinde caretta carettayı sevdi Turan: “Caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu”

İHA

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı’nda böyle görüntülendi Fenomen dalgıç Çanakkale Boğazı derinliklerinde caretta carettayı sevdi Turan: “Caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu”

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde görüntülediği caretta carettayı sevme fırsatı buldu. Zıpkınla balık avı için su altına dalan Turan, kameraya yansıyan o anların sonrasında kendisine yaklaşan deniz kaplumbağasına dokunduğu o anları ‘muhteşem bir duyguydu’ şeklinde dile getirdi.
Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarda tanınan Müjdat Turan, bu kez bir caretta carettayla yaşadığı anları saniye saniye görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı.
Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan’ın kamerasına bu kez bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı. Çanakkale Boğazı’nda Kepez açıklarında zıpkınıyla balık avlamak için dalan Turan, 78 metre derinliklerde beklemeye başladığı sırada kendisine bir carretta carettanın yaklaştığını gördü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz canlısı karşısında heyecanlanan Turan, bir süre izlediği carretta carettaya daha sonra kendisi de yaklaştı. Ardından da ondan kaçmayan deniz kaplumbağasına dokunarak, Çanakkale sularından her dalgıcın rastlayamayacağı bir deneyimi de yaşamış oldu. Bu sırada açık olan zıpkın kamerası da o anları saniye saniye kaydetti. Fenomen dalgıç, birkaç kez dokunduktan sonra kendisinden uzaklaşmaya başlayan carretta carettanın arkasından el salladı.
O anları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak ‘Bir caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu’ diyen Turan, “Caretta carettalar, nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardandır. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır. Caretta caretta yani deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıkları kumsalları 20 yıl sonra bulabilen doğadaki çok özel canlılar arasındalar. Beslenme, yuvalama ve kışlama alanları arasında uzun mesafe göç edebilirler ve bunu yaparken de dünyanın manyetik alanını kullanırlar. Bir deniz kaplumbağası bir kerede ortalama 80 yumurta bırakabiliyor. 40 yıllık üretkenlik döneminde yaklaşık 3 bin 200 yumurta kuma bırakılırken her bin yumurtadan sadece üç tanesi ergin canlı olabiliyor. Yavru kaplumbağaların cinsiyeti kuluçka sıcaklığına bağlı. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle bir süre sonra tüm türün erkek ya da dişi olma tehlikesi bulunuyor. Ancak buzul çağlarını atlatan bu canlının bu problemin üstesinden geleceğine de inanılıyor. Yavru bireyler, yumurtadan çıkınca denizden yansıyan doğal ışıkla yönlerini bulurlar. İçgüdüsel olarak denize ulaşan yavru, 24 saat boyunca açığa doğru yüzme çılgınlığı yaşar” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Binbaşı Kurt’un ailesi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden Allah razı olsun" Şehidin anne ve babası, oğullarının katilinin öldürülmesi haberi üzerine temsilî mezarın başında dua edip, Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti
YEREL HABERLER Şehit Binbaşı Kurt’un ailesi: "Türk Silahlı ...
Geyikli'de tableti olmayan öğrenci kalmayacak
YEREL HABERLER Geyikli'de tableti olmayan öğrenci kalmayacak
Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, fobisini yenmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, ...
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği için İstanbul'dan Çanakkale'ye gitti
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği için İstanbul'dan ...
Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu
Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına çevirdiler Yaralı kurtulan köpek felç geçirdi Sohayko tüfekle vurulan yavru köpek için seferberlik ilan etti
YEREL HABERLER Caniliğin böylesi.. sokak köpeğini hedef tahtasına ...
Çanakkale´de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale´de kaçak tütün operasyonu
Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
Ayvacık'ta kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Ayvacık'ta kurtuluş coşkusu
Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak ...
Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince, annesine zor anlar yaşattı Okullar açıldı: yüz yüze eğitim bugün başladı
YEREL HABERLER Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X