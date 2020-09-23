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Şehit Binbaşı Ercan Kurt´un ailesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

DHA

Şehit Binbaşı Ercan Kurt´un ailesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı


Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan Şehit Binbaşı Ercan Kurt´un annesi Zehra (80) ile babası Ahmet Kurt (82), 2012 yılında oğullarını şehit eden ve Gri Kategori'de aranan terörist 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman´ın etkisiz hale getirildiği haberiyle acılarının bir nebze olsun azaldığını söyledi. Baba Ahmet Kurt, ''Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Yüreğimize su serpildi'' dedi.
Lice-Bingöl kara yolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turistin kaçırılmasının ardından başlayan operasyonda, uzaktan kumandalı mayınlı tuzak kurulması sonucu Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile Uzman Çavuş Abdullah Açıcı 4 Haziran 2012'de şehit düştü. Binbaşı Kurt ile Uzman Çavuş Açıcı´yı şehit ettiği belirlenen ve Gri Kategori'de aranan terörist Şefik Körman, 22 Ağustos´ta yeri tespit edilerek, SİHA ve Atak taarruz helikopterleriyle desteklenen operasyonda silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 
'GÖREVİNE ÇOK BAĞLIYDI'
Oğullarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan anne Zehra Kurt, ''Beş evladım vardı, 2´si kız 3´ü erkek. 2 asker yetiştirdim, ne mutlu bana. Ama bu acıyı da verdi bana Cenab-ı Allah. Ercan´ımın katili öldürülmüş. Ne mutlu bu sevinci duyurdu bana askerimiz. Ne mutlu askeriyemize ne mutlu devletimize, vatanımıza. Acılı bir anneyim, dertli bir anneyim. Çok zorluklarla yetiştirdim Ercan´ımı, fakirliklerle yetiştirdim. Ama Cenab-ı Allah benden çok severmiş, şehit oldu yavrum. Çok görevine bağlıydı. Allah vatana, millete zeval vermesin. Bugün benim en mutlu günüm, benim yavrumun katili olan teröristi öldürmüşler. Onun annesi babası da yansın benim gibi. Ben 8 senedir yanıyorum. 2 asker yetiştirdim, bir albay emeklisi oğlum var, Ercan'ım da şehit oldu. Bağrı yanık bir anneyim işte. Allah vatana millete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza, güvenlik güçlerimize, polislerimize sağlık sıhhat versin'' dedi.
`YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ´
Baba Ahmet Kurt, "Ercan´ı bu evde yetiştirdim ben, kendim marangozum. Asker olmayı seçti, asker olarak görevini yaptı ve şehit oldu. Şehit olduğu için gururluyuz ama içimiz yanıyor. Ama şimdi o şehidin katili ölünce yüreğimize su serpildi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanı'mıza, Türkiye´mize güç ve kuvvet versin. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Yüreğimize su serpildi. 8 yıl sonra bir haber geldi SİHA´lar, İHA´lar ile Ercan´ın katili terörist öldürülmüş, gururlandım" diye konuştu. 
Haberi alan anne Zehra ve baba Ahmet Kurt, Terzialan beldesindeki mezarlıkta oğulları Ercan Kurt için yapılan anıt mezara ziyarette bulunup, dua etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Burak GEZEN
2020-09-23 16:05:04

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