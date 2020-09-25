Çanakkale'de Sarıçay'daki kefal sürüsü dikkat çekti

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE kent merkezini ortadan ikiye bölen Sarıçay'da, bu sabah yüzlerce kefal balığı toplu halde görüntülendi.

Sarıçay'da bulunan kefal balıkları bu sabah toplu halde görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, çaya atılan yiyecek nedeniyle bir araya geldiği düşünülen yavru kefal balıkları, oluşturdukları görüntüyle dikkati çekti. Bir süre bu şekilde kalan kefal sürüsü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Ortaya çıkan manzara görenlerde de şaşkınlık yarattı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-09-25 13:46:37



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