Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın, saatte 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Sabah yapılan seferlerin ardından, Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımı durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kabatepe-Gökçeada hattında saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki karşılıklı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00, Geyikli'den ise, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00'teki feribot seferleri iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-09-26 12:15:06



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