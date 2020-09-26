Athenalar doğa için Troia Kültür Rotasında yürüyor Sosyal medya üzerinden haberleşen kadınlar Troia Kültür Rotasında yürüyor

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden haberleşen 20 kadın, Çanakkale Valiliğince hayata geçirilen 120 Km’lik Troya Kültür Rotası’nı 7 günde tamamlamak üzere yola çıktı.

Bugün saat 15.00 da Troia Müzesi önünde buluşan kadınlar, Troya Kültür Rotası’nı tamamlamak üzere yola çıktılar. 7 gün boyunca günde 1520 km yol yürünecek projeye ellinin üstünde kadın başvurdu. Güvenlik, ulaşım ve parkurun zorluğundan dolayı 20 kişilik bir ekip hazırlayan Yoga Eğitmeni Şaylan Yılmaz, doğa için yürüdüklerini kaydetti.

Kadınların tek başına yürümekte zorluk çektiklerini buna karşı birlikte yürüme çağrısı yaptıklarını belirten Yoğa Eğitmeni Şaylan Yılmaz, “Kendim tek başıma trekking yaparken biraz zorlandım. Kadın olarak biraz sıkıntılar yaşadım. Baktım, bir kadın olarak tek başıma yürüyemiyorum ve sosyal medyadan beni takip eden kadınlar da tek başlarına gezemediklerini söyledi. Ben de dedim ki; ‘Ben yapamıyorum, siz yapamıyorsunuz. Gelin birlikte yapalım’ dedim. Bunun üzerine Athenalar Yürüyor ismiyle bu doğa yürüyüşünü yapmaya hep birlikte yapmaya karar verdik. Bugün yürüyüşün başlangıç günü, başlangıç noktasındayız. Bu yürüyüş 7 gün sürecek. Çanakkale Valiliğinin bir projesi aslında bu. Valilik tarafından görevlendirilmiş bir rehberimizin açtığı özel bir trekking rotasında doğa yürüyüşü yapıyor olacağız. Rotanın kendisi zaten 7 günlük. Her gün ortalama 1520 km yürüyerek totalde 120 km’lik yolu tamamlamamış olacağız inşallah. Amacımız doğada olmak. Bazı arkadaşlar birbirlerini tanıyor, bazıları benim yoga öğrencim, bazılarını ben de hiç tanımıyorum. Burada tanışıyoruz. Sadece doğada olma çağrısını duyan kadınlar bunlar. Yürüyüş Behramkale’de bulunan Athena Tapınağı’nda bitecek. Yol üzerinde 3 tane antik bölge geziyor olacağız. Birincisi bugün gezdiğimiz Truva, diğeri Gülpınar’daki Apollon Smintheion tapınağı, 3’ncüsü de Assos’daki Athena Tapınağı olacak” dedi.

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