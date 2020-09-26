Gelibolu'da, otluk alanda korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da, otluk alanda korkutan yangın

DHA

Gelibolu'da, otluk alanda korkutan yangın


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünün sahil kesiminde, yazlık sitelerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Sitelere yaklaşan alevler panik yaratırken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolayır köyünün sahil kesiminde kalan yazlık sitelerin yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Ardından Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Bolayır Köyü Muhtarlığı'na ait su tankeri de çalışmalara katıldı. Yazlık evlere yaklaşan alevler site sakinleri arasında panik yaratırken,  ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2020-09-26 22:32:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Gelibolu'daki orman yangını söndürüldü
Çanakkale’de orman yangını Sitelerin yanında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman yangını Sitelerin yanında çıkan ...
'Athenalar', Troya Kültür Rotası'nda yürüyor
YEREL HABERLER 'Athenalar', Troya Kültür Rotası'nda yürüyor
Athenalar doğa için Troia Kültür Rotasında yürüyor Sosyal medya üzerinden haberleşen kadınlar Troia Kültür Rotasında yürüyor
YEREL HABERLER Athenalar doğa için Troia Kültür Rotasında ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına ...
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri 'fırtına' ...
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale ...
Göreve yeni başlayan Yunus timleri için kurban kesildi
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan Yunus timleri için kurban ...
Köpeği çuvala koyup, ağaçlık alana terk ettiler
YEREL HABERLER Köpeği çuvala koyup, ağaçlık alana terk ettiler
Çan Belediyesi yeni basketbol sahası yapımını tamamladı ve mevcut halı saha yeniledi
YEREL HABERLER Çan Belediyesi yeni basketbol sahası yapımını ...
ABD savaş gemisi Akdeniz’e iniyor
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi Akdeniz’e iniyor
ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale ...
Çanakkale'de Sarıçay'daki kefal sürüsü dikkat çekti / Ek fotograf
YEREL HABERLER Çanakkale'de Sarıçay'daki kefal sürüsü dikkat çekti / ...
Çanakkale’den binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
YEREL HABERLER Çanakkale’den binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
Çanakkale'de Sarıçay'daki kefal sürüsü dikkat çekti
YEREL HABERLER Çanakkale'de Sarıçay'daki kefal sürüsü dikkat çekti
Çanakkale'de av tüfeğiyle vurulan köpek artık yürüyemeyecek
YEREL HABERLER Çanakkale'de av tüfeğiyle vurulan köpek artık ...
Vahşetin böylesi...Çanakkale’de, çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardı Vahşetin adresi Pazarköy 2 gün önce vurulan hedef tahtasına çevrilen köpeğin ardından, başka bir köpek de çuvala koyularak gölet yakınlarında ölüme terkedildi
YEREL HABERLER Vahşetin böylesi...Çanakkale’de, çuvala koyularak ...
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Lapseki'nin kurtuluşunun 98'nci yılı kutlandı
YEREL HABERLER Lapseki'nin kurtuluşunun 98'nci yılı kutlandı
Göletin yanında eski mezarlık olduğunu duyan soluğu o köyde aldı Kurukafa ve kemiklerin bulunduğu gölet ilgi uyandırdı
YEREL HABERLER Göletin yanında eski mezarlık olduğunu duyan soluğu o ...
Biga'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Biga'da uyuşturucu operasyonu
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı
YEREL HABERLER Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı
Göletin yanında eski mezarlık olduğunu duyan soluğu o köyde alda Kurukafa ve kemiklerin bulunduğu gölet ilgi uyandırdı
YEREL HABERLER Göletin yanında eski mezarlık olduğunu duyan soluğu o ...
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Çan Belediye Başkanı Bülent Öz okulları ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X