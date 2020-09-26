Gelibolu'da, otluk alanda korkutan yangın

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünün sahil kesiminde, yazlık sitelerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Sitelere yaklaşan alevler panik yaratırken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolayır köyünün sahil kesiminde kalan yazlık sitelerin yakınındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Ardından Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ile Bolayır Köyü Muhtarlığı'na ait su tankeri de çalışmalara katıldı. Yazlık evlere yaklaşan alevler site sakinleri arasında panik yaratırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-09-26 22:32:03



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