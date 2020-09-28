'Roket'li aramada uyuşturucu ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 780 kök skunk bitkisi ile 11 kilo 44 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda

H.Y.´nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda skunk yetiştirdiği belirlendi. Ormanlık alanda narkotik köpek 'Roket' ile yapılan aramada, 780 kök skunk bitkisi ile 11 kilo 44 gram skunk ele geçirildi.

El koyulan uyuşturucu imha edilirken, şüpheli H.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-09-28 15:14:08



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