Geyikli’de 200 öğrenciye tablet dağıtıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 200 öğrenciye tablet dağıtıldı.
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Covid19 nedeniyle yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği ve EBA üzerinden derslerin devam etmesi üzerine maddi durumu olmayan öğrencilere 200 adet tablet dağıttı.
Okul müdürleri tarafından hazırlanan ihtiyaç listesinde ilkokullara 95, ortaöğretimlerde 28, lisede 16 ve civar köylerde bulunan 61 öğrenciye dağıtılan tabletler sayesinde, çocuklar EBA üzerinden derslerini rahatlıkla takip edebilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.