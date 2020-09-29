Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 263 bin 963

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 236 bin 963 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'ini otomobil, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5'ini ise otobüs oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.