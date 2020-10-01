Gündüz inşaatta çalışıp, akşam uyuşturucu satan çeteye operasyon



ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, gündüz inşaatta çalışıp, gece gençlerin gittiği mekan ve çevrelerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen Afganistanlı uyuşturucu çetesi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 12´si sınır dışı edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente Afganistan uyruklu uyuşturucu çetesince, 6 ay önce özellikle genç kitleleri hedefleyerek uyarıcı ve halüsinasyon özelliği bulunan 'metamfetamin' adlı sentetik maddeyi getirdiği belirlendi. Polis ekiplerince kimliği de tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. Polis ekiplerince yapılan takipte Afgan grubun gündüzleri inşaatlarda çalışıp, geceleri de gençlerin gittiği mekan ve çevrelerinde uyuşturucu satışı yaptığını saptadı. Grubun bağlantılı olduğu kişilerin belirlenmesinin ardından il merkezinde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Uyuşturucu ağı içinde olduğu belirlenen 15 Afganistan uyruklu kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde, çok miktarda metamfetamin, ecstasy, sentetik cannabinoid gibi uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden H.H., N.J. ve R.Q. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi de sınır dışı edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-01 10:16:58



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