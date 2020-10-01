Çanakkale’nin yeni gençlik ve spor il müdürü göreve başladı

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Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Ömer Kalkan, bugün itibariyle göreve başladı.

Kütahya, Sakarya ve Rize illerinde uzun yıllar İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığında farklı birimlerde daire başkanlığı görevini yürüten Ömer Kalkan, son olarak İstanbul Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyordu. İl Müdürlüğü personelleriyle tanışan Kalkan, çalışmaların hız kesmeden deva edeceğini söyleyerek, çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

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