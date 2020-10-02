Mihnet-i Şahin, Keşan Kent Müzesi'nde



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulacak Kent Müzesi'ne 200 yıllık Mihnet-i Keşan isimli kitabı armağan etti.

ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından kurulan Kent Müzesi'ne, Trakya ve Keşan'ı anlatan, devrin en büyük şairlerinden Keçecizade İzzet Molla'nın yazdığı, tarihin ilk anı kitaplarından Mihnet-i Keşan isimli 235 sayfalık Osmanlıca eseri armağan etti.

1824'te Keşan'a sürgün gönderilen, İstanbul ve Mekke Kadılığı yapan Keçecizade İzzet Molla'nın eserinin bağışı nedeniyle Keşan Kent Müzesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun katılımıyla tören düzenlendi. Nadide eser, Keşan Belediye Başkanı ve yöneticilerinin katıldığı programda törenle sunuldu. Başkan Helvacıoğlu, armağandan onur duyduklarını, bölge tarihine ışık tutan özel bir eser kazandıklarını belirtti.

Akademisyen Gökhan Bayram açıklamasında, "Kitap bölgenin konukseverliğinden kadınlara verdiği değere, ticaretten imara birçok konuya ışık tutacaktır. Keşan halkına hayırlı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-02 16:58:30



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