AK Parti'li Dağ: Kılıçdaroğlu´nun yoldaşları, Atatürk´ün askerlerini sindirmiş



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, partisinin 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" dedi.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe 7'nci Olağan Kongresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı, sinevizyondan gösterildi.

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının 18 yıldır millete hizmet ettiğini söyledi. Bundan sonra da uzun yıllar hizmete devam edeceklerini belirten Dağ, "AK Parti kadroları, aslında 1915'te tarihe o meydan okumayı ortaya koyan cetlerinin bugünkü temsilcileri. Onun için kendimizi çok daha önemsemeli, kendi hareketimizi, kendi davamızı çok daha ileri götürmek için ciddi bir çaba ve uğraş vermek durumundayız" dedi.

'MÜCADELE İNSANLIK VAR OLDUĞU SÜRECE DEVAM EDECEK'

Çanakkale'de, bir medeniyetin uyanışında binlerce gencin tıp fakültesini, hukuk fakültesini bitirerek, kendi vatanını kurtarmaya, bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ama karşı taraftaki bir yapının burayı yıkmaya çalıştığını kaydeden AK Parti'li Dağ, siyasette de aynı durumun yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Adnan Menderes, 10 sene boyunca iktidarı döneminde ezanı Türkçeleştirdiği gibi birçok hizmetler kazandırdı. Bir darbe yapanlar, onu al aşağı edenler yıkan tarafta, yakan tarafta, ateşi temsil eden tarafta olmuştur. Rahmetli Demirel'in de bizim için 28 Şubat sürecinde söyledikleri her zaman hafızamızda yer edip, olumsuz noktada bulunsa da zaman zaman ama 65-70 arasında bu ülkeye kazandırdığı barajlarla boğaz köprüsüyle bir şeyler ortaya koyarken karşısındaki o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de 'Keban Barajı su kaçıyor' diyerek, boğaz köprüsü önünde eylem yaparak engelleyen tarafta olmuştur. Rahmetli Özal keza aynı şekilde. Rahmetli Necmettin Erbakan, toprağı temsil edip bir şeyler ortaya koymaya çalışırken onu engelleyenler kimlerdi? 28 Şubat'ı ortaya koyan darbecilerdi. Bu hayat mücadelesinde, bu insanlık mücadelesinde toprağı temsil edenin, tevazuyu temsil edenin, yeni bir şeyler üretmeyi temsil edenin bugünkü temsilcileri kim acaba? Diğer tarafta da ateşi temsil edenlerin bugünkü temsilcileri kimler? 18 yıldır köprüler yapan, şehir hastaneleri yapan, yollar yapan, Teknofest ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden bir lider varken, karşı tarafta ise 'Köprüler, yollar, şehir hastaneleri niye yapılıyor?' diyen, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var?' diye engelleyenler kimler? Bu mücadele insanlık var olduğu sürece devam edecek. 'İşte biz bir dava partisiyiz, işte biz bir hizmet hareketiyiz' diyorsak bugün toprağı temsil edenin yanındayız. Onunla beraberiz. Bugün bir şeyler inşa edenin yanındayız, onunla beraberiz. Bunun bugünkü temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onunla beraberiz, bundan sonra da onunla beraber olmaya hep beraber devam edeceğiz."

AK Parti'yi hep cumhuriyet anlayışına, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine aykırı olarak nitelendirip, buradan prim yapmaya çalışan CHP'li siyasetçiler olduğunu vurgulayan AK Parti'li Dağ, "Sahada ne zaman çalışma içinde olsak 'Aslında siz gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz' diyenler bile ne diyorlardı? 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için CHP'ye oy veriyoruz'. Bugünlerde CHP bir tartışma yaşıyor. O tartışma bizi yıllardır suçlamış oldukları tartışmayla aynı. Sizin konuşmaya çıkan hatipleriniz 'Gazi Mustafa Kemal' diyor ama 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' demiyor gibi aslında doğru olmayan bazı iddialarla kendi alanlarını genişletmeye çalışanlar, bugün o iddialarından vurulmuş vaziyetteler. CHP, kendi içinde İstanbul İl Başkanı'nın başlattığı bu tartışmayı yaşıyor. CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette" dedi.

Öte yandan kongreye tek listeyle giren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yılday Ölçek, güven tazeledi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-04 15:47:46



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