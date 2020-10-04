İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait H 88 borda numaralı HMS Enterprise adlı savaş gemisi, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Ege Denizi’ne doğru ilerleyen savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.