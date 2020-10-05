Gelibolu’da kaçak sigara denetimleri

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iki iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; 24 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 12 paket gümrük kaçağı tütün, 127 adet sigara bandrolü, 35 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 10,5 kilogram kaçak çay, 517 paket gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ve 2 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yasa dışı ürünler Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilirken, iş yeri sahipleri A.B. ile E.B. isimli şahıslara idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.