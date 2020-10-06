Bozcaada açıklarında, teknede 144 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada açıklarında, ahşap tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün sabaha karşı, Bozcaada açıklarında ahşap tekne içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alınca harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ile tespit edilen ahşap teknede, farklı uyruklardan 144 kaçak göçmen olduğu ve Yunan adalarına gitmeye çalıştıkları belirlendi. Teknede 1 organizatör de yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada

2020-10-06 11:27:10



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