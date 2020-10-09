Türkiye’nin ilk Askeri Sağlık Müzesi için incelemeler yapıldı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye’de daha önce örneğine rastlanmamış bir konsept ile eski Askeri Hastane bölgesinde yapılacak olan Askeri Sağlık Müzesi alanını yerinde inceledi.

Vali İlhami Aktaş, Askeri Sağlık Müzesi hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı’dan bilgi aldı. Askeri Sağlık Müzesi tamamlandığında içerisinde; müze sergi alanı, kütüphane, etkileşimli öğrenme odaları, grup çalışma odaları, Kızılay ilkyardım atölyesi, anatomi atölyesi, tıbbı bitkiler laboratuvarı, mikrobiyoloji ve DNA laboratuvarı, konferans salonu, fuaye, geçici sergi, müze mağaza, İl Kültür Müdürlüğü ofis alanı ve kapalı otopark alanları bulunacak.

Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye’deki ilk Askeri Sağlık Müzesi daha önce örneğine rastlanmamış bir konsept ile tarihi yaşatmak ve ülkemiz tarihine saygı anlamında Çanakkale tarihine, kültürüne ve turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

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