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Kapya biber çiftçiyi yaktı...Tonlarcası tarlada kaldı Yenice’de kapya biber üreticileri düşük fiyatlardan şikayetçi Marketlerde biber salçasının kilosu 30-35 TL’den satılırken, kapya biberin kilosu tarlada 45 kuruş

İHA

Kapya biber çiftçiyi yaktı...Tonlarcası tarlada kaldı Yenice’de kapya biber üreticileri düşük fiyatlardan şikayetçi Marketlerde biber salçasının kilosu 30-35 TL’den satılırken, kapya biberin kilosu tarlada 45 kuruş

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yetiştirilen kapya cinsi kırmızı biber bu yıl çiftçiyi üzdü. Çiftçinin malı tarlada kalırken, satılan kapya biberleri de üreticisini memnun etmedi. Market raflarında kırmızı biber salçasının kilosu 3035 TL’den satılırken, kapya biberin kilosu tarlada 45 kuruştan satılıyor. 78 kilo kapya biberden ise 1 kilo salça elde ediliyor.
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 12 bin dekar tarım arazisinde kapya cinsi kırmızı biber yetiştiren köylüler, ürettikleri ürünlerin kilosunu, salçalık dökme 45 kuruş, çuvalda közlemelik 60 kuruş ve yurt dışı ihracatı için ayırdıklarını 1 liradan satışa sunuyor.
Kilosunu 1 liradan alıp, yurtdışına ihraç ediyor
Yenice ilçesine bağlı Hamdibey köyünde kapya biberin kilosunu 1 liradan alarak Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyleyen tüccar Mehmet Özdemir, “Hamdibey köyünden aldığımız biberi burada ambalajlıyoruz. Bulgaristan’a, Makedonya’ya ve Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şu an 1 liradan alım yapıyoruz. Burada kendimiz biberleri ayırarak kasalara dolduruyoruz. Tırlarla yurt dışına gönderiyoruz. Burada işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Tırlarımız beklemek durumunda kalıyor” dedi.
“Ürünümüz çok güzel ama hakkımızı alamıyoruz”
Hamdibey köyünde biber üreticisi olan Hasan Basri Özçelik, “Şu an piyasada kapya biber fiyatı 1 lira. Daha ucuza satılan yerler var. Ürünümüz çok güzel, yalnız malımız değerlenmiyor. Tarlada bunun ekimi ve yetiştirilmesi sürüyor. Hakkımızı alamıyoruz, mağduruz. Geçen sene ben biberimi salçalık 1.80 kuruşa sattım. 2.5 kuruşa biberin iyisini sattım. Şimdi 1 liraya veriyorum. Şu an her şey çok pahalı bizim ürettiğimiz ucuz, neden böyle” diye konuştu.
“Emeğimizin karşılığını alamıyoruz”
Yenice’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çiftçi kayıt sistemine göre 10 bin dekar, kayıt dışı da 2 bin dekar olmak üzere toplam 12 bin dekar tarım arazisinde kapya cinsi kırmızı biber yetiştirildiğini söyleyen Reşadiye köyünün muhtarı Nuran Şen ise, "Biz verimden memnunuz. Ancak bu sene fiyatlardan dolayı üreticimiz üzgün, biber dibe vurduk. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bizim için büyük yıkım oldu. Bir sonraki yıla üreticimizin hiçbir hazırlığı olamayacak. Mazot, gübre ve işçilik maliyeti arttı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 20 Mart’ta tohumu seralar halinde toprakla buluşturuyoruz. Mayıs ayında tarlaya dikim işini yapıyoruz. Eylül ayında hasada başlıyoruz. Market raflarında kırmızı biber salçasının kilosu 3035 TL’den satılırken, biz biberimizi kilosu 45 kuruştan satıyoruz. 78 kilo kapya biberden, 1 kilo salça meydana geliyor. Emeğimizin karşılı bu değil. Fakat bu sene neyin kurbanı olduk bilmiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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