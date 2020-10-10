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AK Parti'li Turan: Gelecek Partisi ile Deva Partisi, iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi

DHA

AK Parti'li Turan: Gelecek Partisi ile Deva Partisi, iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi


ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde AK Parti Bozcaada ilçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Turan, "Hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi, asla Türkiye´de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi" dedi.
AK Parti Bozcaada ilçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Genel Merkez Çanakkale Koordinatörü, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.
Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'yi ve son dönemde kurulan partilileri eleştirerek, "Biz bu hayalleri kurarken, bu işleri yapmaya çalışırken, yanımızda olup dökülenler oldu mu? Oldu. O zaman şunu söylemiştim. Bizi bırakıp da giden arkadaşlar koltuğa taliptiniz, olmayınca bırakıyorsunuz diye. Çanakkale'de yeni kurulan partilere bakın, başındaki, sonundaki herkes ya belediye başkan adayımızdı ya il gençlik kolları başkan adayımızdı ya da vekil adayımızdı. Bir ay önce partimizden aday olup bir ay sonra 'vay efendim kuruluş felsefenden koptun' diyemezsin kardeşim. Onun başka bir adı var, koltuğu alamadın, karşıya geçtin. Fakat o zaman da 'yanlış yapıyorsunuz, bu partiler karşılık bulmayacak' dedik. Milletimiz Sayın Erdoğan'ın niyetini ve tarzını biliyor. Başkan olmadığınız için parti kurarsanız, bir adam başbakan olmadı diye parti kurarsanız, yol yürüyemezsiniz. Ne oldu? Kaç yerde İl ve ilçe teşkilatları dağıldı. Hem Gelecek Partisi hem de Deva Partisi, asla Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdi. Nedamet duyanlar, 'gaza geldik, yanlış yaptık, hata yaptık' diyenlerin gelecekleri yer bu çınarın altı, yani AK Parti'dir. Çünkü biz yedi düvele karşı adeta savaşan, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da tavrı net olan, yerelde Ayasofya'yı açan, ekonomimizi büyütmeye çalışan, her türlü projeye destek veren, Kapalı Maraş'ın açılmasına omuz veren, gurur dolu bir tarihe sahibiz" dedi.
'CHP İLE HDP SÖYLEMLERİ İLE AYNI YERDE'
Konuşmasının devamında CHP ve HDP'yi hedef alan Turan şunları söyledi:
"Asla iktidar olma imkanları yok. Ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içerisinde CHP'nin 5 ve 10 nolu vagonu olacaklar. Şu anki söylemlere bakın. 68 Ekim olayları diyoruz. CHP ile HDP'lilerin söylemi aynı yerde. Kayyım atanıyor; CHP ve HDP söylemleri ile aynı yerde. Vakit henüz erkenken söylüyorum; Türkiye'nin dönüşümünü, büyümesini anlayan arkadaşlar nedamet duyuyorlarsa baş tacı, gelsinler. Ama diyorlarsa ki biz CHP'nin 5 nolu, 10 nolu vagonu olacağız. Olun kardeşim, biz rahatsız değiliz. Dönüşümlerini, dün söylediklerinin bugün tersini söylemelerini ibretle izlemeye devam ederiz. Dün Kılıçdaroğlu'nun en çapsız bakan dediği kişiye bugün ne iyi adam demesini ibretle izlediğimiz gibi. Çünkü dün en çapsız dediklerine bugün ihtiyaçları var. Ne diyor, 'dostlarımla iktidar olacağım' diyor. Kim dostlar, Biden'dan başlayan diğer isimlere kadar uzanan dostlar. Düne kadar küfür ettiklerine bugün ortağım, kardeşim, arkadaşım diyorlar. Çünkü bir hesap var. Erdoğan'sız Türkiye bunlara verilen en büyük ödev. Erdoğan Ayasofya´yı açıyor. Durdurun. Erdoğan, Türkiye´nin haklı davalarını savunuyor, durdurun. Erdoğan Kapalı Maraş diyor, Karabağ diyor, Doğu Akdeniz diyor; durdurun. Erdoğan´ı durdurmanın yolu olarak da asla iktidar olamayacak CHP´yi güya dostlarıyla beraber Erdoğan´ı 49´da tutması görüyorlar. Başaramayacaklar. 18 yıldan bu yana kapatma davası, darbe girişimi, Gezi Olayları, 68 Ekim olayları ve daha birçok konuda hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız da. O yüzden herkes olduğu yere, duruşuna tavrına sahip olsun. Bir kez daha değerlendirsin. Bu ülkeyi büyütecek olan AK Parti ve Cumhur İttifakı´dır. Bu ülkenin dönüşümünü sağlayacak olan AK Parti´dir, Cumhur İttifakı´dır. Ama bu ülkenin tekrar içine kapanmasını isteyen anlayışın bir karşılığı yok. Katar Emirinin karşısında güya eğildi diyecek kadar alçalan siyasetin bulacağı bir karşılık yok. CHP´nin arkasında vagon olmanın insan onuruna, haysiyetine yakışan bir tavrı var mı. CHP, Atatürk demekten çekinen il başkanı olan bir parti haline geldi. Bu partinin vagonu olsan ne olur, dümeni olsan ne olur. Allah; bu milletin, bu iktidarın başından Erdoğan´ı, muhalefetin başından da Kılıçdaroğlu´nu eksik etmesin. Biz öyle bakıyoruz meseleye" diye konuştu.
AK Parti Bozcaada ilçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi´nde başkanlığa Sinem Tabak seçildi.DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-10-10 20:31:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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