Doğu Biga Madencilik´ten 111 öğrenciye daha burs



ÇANAKKALE (Kurumsal Haber), (DHA)ÇANAKKALE merkezine bağlı Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Biga Madencilik şirketi, burs programı kapsamında paydaş köylerde eğitim gören 111 öğrenciye daha karşılıksız burs sağladığını açıkladı.

Doğu Biga Madencilik Şirketi, burs programının başladığı 2012 yılından bu yana Çanakkale'de toplamda 712 eğitim bursu sağlamış oldu. İlköğretim-üniversite aralığında eğitim gören öğrencilere yıllık olarak sağlanan burs imkanı sevinçle karşılanırken, Doğu Biga Madencilik, yöredeki öğrencilerin hayallerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

2010 yılında beri Çanakkale merkezine bağlı Kirazlı bölgesinde faaliyet gösteren ve madencilik anlayışının merkezinde `bölgeyle sosyal uyum´ prensibini benimseyen Doğu Biga Madencilik, Türk kültürü ve yörenin geleneklerine uyum içerisinde paydaş köylerle dayanışma ruhunu sergiliyor. Covid-19 sürecinin, farkındalık ve duyarlılıkları tetiklediği bu günlerde her zamankinden fazla dayanışma sergilenmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eden şirket, burs programının yanı sıra bölgedeki okulların tadilatı ve eğitim materyali gibi ihtiyaç duyulan her konuda bölge halkına katkılar sunuyor. 2010 yılından bu yana, tamamı paydaş köylerle istişare edilerek, bölgedeki yaşam kalitesini ve yerel ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunan çeşitli girişimlere destek veren Doğu Biga Madencilik, bu yatırımların devam ettiğini vurguluyor.

Şirketin sunduğu destekler arasında; yöre köylerine temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteyneri, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, önemli yerel gün ve etkinliklere katkı, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde altyapı ve üstyapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynerlerinin köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, 2012 yılında ise 14 bin ağaç dikilerek Hatıra Ormanı kurulması yer alıyor. DHA-İş Dünyası Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-12 16:14:21



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