Ada seferlerine fırtına engeli

Birbirlerine "ayak" ve "göz" olan arkadaşların "bisiklet aşkı" engel tanımadı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yarın beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü GeyikliBozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri ile KabatepeGökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferleri, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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