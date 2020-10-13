Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hatlarında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Buna göre, Gökçeaada'dan saat 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 13.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 ile Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri de iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00 ve 19.00 ile Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00-17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-10-13 07:53:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.