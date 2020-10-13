Kuzey Ege’de şiddetli fırtına uyarısı Bazı feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre, bugün Kuzey Ege bölgesinde fırtına bekleniyor. Bu nedenle, Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Kuzey Ege’de bugün sabah saatlerinden itibaren Güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Dolu ve ani su baskınlarına karşı dikkat
Öte yandan, Çanakkale ve ilçelerinde kuvvetli (2150 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (5175 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaşanabilecek olumsuz şartlarına karşı; (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Bazı Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi
Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “13 Ekim Salı günü GeyikliBozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri ile KabatepeGökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferleri, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.