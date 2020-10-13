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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga’da damlama sulama ile yetiştirilen çeltikler hasat edildi

İHA

Biga’da damlama sulama ile yetiştirilen çeltikler hasat edildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde damlama sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiklerin hasadına başlandı.
Karacaali köyünde Necmettin Uslu’ nun tarlasında damlama sulama usulüyle yetiştirilen çeltiklerin hasadına başlandı. Hasada Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcısı Dt. Nazım Hikmet Keskiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Güray Ergün, Meclis Başkanı Taner Kömürcü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Atmaca, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri çok sayıda çiftçi katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, geleneksel üretimin artık bittiğini belirterek, bilim ve tekniğin yerinde ve zamanında kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Karadağ, "Türkiye genelinde Çanakkale çeltik üretiminde 4. sırada yer alıyor. 2019 yılında Çanakkale'de 110 bin dekarlık araziden 93 bin ton çeltik elde etmişiz. Su varlığımıza bakarak ne kadar alanın ekilebileceğini, suyumuzun ne kadar araziye yetebileceğine karar veriyoruz. Çeltikte kendi kendimize yetebilmemiz için şu andaki mevcut üretimimizin yüzde 50'sini daha üretmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da damlama sulama sistemlerini kurarak yapacağız. Yüzde 50 çeltiğimizi arttıracağız. Bunu da inşallah damlama sulama sistemlerini kurarak yapacağız. Münferit desteklemeler getirildi. İnşallah yüzde 50'sini bakanlığımız destekleme olarak verecek" dedi.
Biga Kaymakam Mustafa Can ise, "Çeltiğin yüzde 90'ı Biga'da üretiliyor. Geçen yıl üretim 80 bin dönüm iken bu sene 90 bin dönüme çıkardık. Toprak ve su çiftçimizin sermayesidir. İnsan nüfusunun arttığı, tüketimin arttığı bu dönemde bu öz sermayemizi korumak, kollamak zorundayız. Bol suyumuz yok. Birçok köyümüzde içme suyunda dahi sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.
28 Mayısta ektiği "gemici" çeltik çeşidini 132 günde hasat ettiğini ifade eden Necmettin Uslu ise, üç günde bir sulama yaparak damlama sulama sistemi ile hiç bir sıkıntı yaşamadığını, çeltikte en büyük meselenin otla mücadele olduğunu, tek ilaçla başarılı olduğunu kaydetti. Hasat duası ve çeltik biçimi ile program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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