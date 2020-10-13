Çan’da beton köy yolu alt yapı çalışmaları başladı

Çanakkale’nin Çan İlçesinde Köydes yatırım programları çerçevesinde Kuzey Grup, TCKKarakadılar köyü, TCKKumarlar köyü, Terzialan beldesi gölet Çevresi, beton yol altyapı hazırlık çalışmaları başladı.
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan yaptığı açıklamada, ‘’İlçemiz Köydes yatırım Programları çerçevesinde, Kuzey Grup, TCK Karakadılar köyü, TCK Kumarlar köyü, Terzialan beldesi gölet çevresi, beton yol altyapı hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bu zamana kadar yaşattığımız mağduriyetlerden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip, yollarımızı trafiğe açmayı planlıyoruz. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.