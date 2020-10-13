Biga'ya yıldırım düştü, 13 koyun telef oldu

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ovacık köyünde yıldırım düşmesi neticesinde 13 koyun telef oldu.

Biga'da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın etkisi ile 25 küçükbaş hayvanını tarlada otlatan İrfan Sargın'ın 13 koyununa yıldırım isabet etti. Olay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Koyunlar, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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