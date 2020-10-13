Çanakkale'de sahte ve kaçak alkol operasyonu



ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de İl Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nden 150 personelin katılımıyla, il genelinde 50 iş yerinde sahte ve kaçak alkol denetimi yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize İşler Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonu kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 50 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

İl merkezinde 3, Biga ilçe merkezinde ise 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 294 litre sahte etil alkol, 925 içki yapımında kullanılan alkol aroma ve extratları, 3 litre yapma alkollü içki, 30 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro, tabanca ele geçirildi. Sahte ve kaçak ürünlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler A.T., H.A., H.Ş. ve J.D. hakkında 5607 ve 2863 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-13 20:19:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.