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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım düştü, 3 inek telef oldu

İHA

Yıldırım düştü, 3 inek telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, tarlada otlayan 4 ineğin üzerine yıldırım düştü. 3 inek telef oldu.
Yenice ilçesine bağlı Kovancı köyünde ikamet eden Adem Ceylan’a ait 4 süt ineğinin saat 16.00 sıralarında tarlada otlarken üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 inek telef olurken, 1 tanesi sağ kurtuldu. Köyde çiftçilikle uğraşan Adem Ceylan, “5 adet süt ineğimin 4’nü tarlama otlamaları için götürmüştüm. Bir ara köye geldim. Tekrar tarlaya geldiğimde 4 ineğimden 3’nün öldüğünü gördüm 1 tanesinin de sağ olduğunu fark ettim. Çok üzüldüm ölen 3 ineğim de gebeydi” dedi.

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