Çanakkale'de Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.

Fetvane Sokak'taki tarihi Saat Kulesi, Çanakkale Belediyesi görevlilerince Azerbaycan'ın bayrak rengi olan gök mavisi, kırmızı ve yeşil renkli ışıklarla aydınlatıldı. Görsel bir şölen oluşturan Saat Kulesi'nin kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşıldı ve Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Çanakkale Belediyesi de resmi Twitter hesabından tarihi Saat Kulesi'nin ışıklandırılmış fotoğraflarıyla birlikte, "Barışın kenti Çanakkale olarak, işgal altındaki topraklarını savunan dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız" mesajını paylaştı.

'HER ZAMAN KARDEŞ MİLLETİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ'

Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini `Türk´ olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.

Arda Çakırer ise, "Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Hiçbir ülke gibi aramızda siyasi bağ ilişkisi yok. Birbirimizin en zor durumlarında yakın olacağız ki kardeş millet olduğumuzu göstereceğiz. Ben kesinlikle bunu savunuyorum. Hareketi doğru buluyorum" diye konuştu.

'İKİ FARKLI DEVLET, BİR MİLLETİZ'

Çalışmak için Çanakkale'de bulunan Azerbaycan vatandaşı Cemal Memedov da, Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Renkleri görünce gururlandık. Tarihten beri biz kardeşiz. Sadece iki farklı devlet bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti´ne yanımızda, bize destek oldukları için teşekkür ederiz. Bayrağımızın renklerinin her birinin ayrı anlamı var. Mavi, Türkçülüğü, kırmızı, kanımızı ve yeşil de İslamiyet´i taşıyor. Azerbaycan bayrağı ya da Türk bayrağı bizim için fark etmiyor, ikisi de aynı bayrak. Benim kardeşim şu anda gönüllü asker olarak savaşta. Sizleri hiç unutmadık, kalbimizdesiniz" dedi.

'ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Azerbaycan vatandaşı Mecidov İlham ise şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden razıyım. Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah Türk milletine uzun ömür versin. Biz kardeşiz, hep kardeş olarak kalacağız. Bu savaşta Türk halkının yanımızda olduğunu hissediyoruz. İyi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var, Türk milletinin gururudur. Biz iki devlet bir milletiz. Saat Kulesi çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-13 21:23:02



