FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı

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Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçlarından aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/89 sayılı kararı ile 'Terör üyesi olmak (FETÖ/PDY)' suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.K., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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