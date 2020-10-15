Çanakkale'de FETÖ şüphelisi eski hemşireye gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan hakkında arama kaydı bulunan ve hemşirelikten ihraç edilen A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arama kararı çıkarılan eski hemşire A.K., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla kent merkezindeki adresinde yakalandı. Biga ilçesinde, 2016 yılında hemşire olarak görev yaparken, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ihraç edilen A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2020-10-15 10:42:34



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