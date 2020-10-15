Çan'da alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanıyor

Çan’da yıllardır talep edilen bölgelerde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanıyor. Belediye Başkanı Bülent Öz, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışan ekiplerden bilgi aldı.

Uzun yıllardır alt yapı çalışması talebi olan cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaları başladıklarını aktaran Belediye Başkanı Bülent Öz, “Mahalle ziyaretlerimiz de halkımıza söz verdiğimiz gibi uzun yıllardır yapılması talep edilen Şehit Halil İbrahim Eriç Caddesi altyapısı ve üst yapısı ile güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.

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