Romanya mayın gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) NATO Daimi Mayın Karşıtı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) gemilerinden, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait `ROS Vice Admiral Constantin Balescu´, Çanakkale Boğazı´ndan geçti.

Marmara Denizi´nden saat 09.00´da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan, NATO Daimi Mayın Karşıtı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) gemilerinden, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait 'ROS Vice Admiral Constantin Balescu', manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.45'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen, 79 metre uzunluğundaki gemiye, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait 'ROS Vice Admiral Constantin Balescu' isimli mayın gemisi, Ege Denizi´ne açıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-10-16 11:56:31



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