Çanakkale´de 438 litre kaçak şarap ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 438 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak içki ve sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında, O.E.'nin evine operasyon düzenledi. Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyündeki evde yapılan aramada; 438 litre kaçak şarap, 5 litre likör, 75,5 litre kaçak etil alkol, 1 litre kaçak rakı bulundu. Ürünlere jandarma tarafından el koyulurken, O.E. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine

2020-10-16 12:06:16



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