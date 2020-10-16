Çanakkale´de denize düşen balıkçı boğuldu



Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´de balık avı için denize açılan Mehmet Taşöz´ü (63), teknede göremeyen balıkçı arkadaşları denize düştüğünden şüphelenerek lüfer avında kullanılan deniz camıyla suda yaptıkları taramada Taşöz´ün cansız bedenini buldu.

Lapseki ilçesinde yaşayan balıkçı, bir çocuk babası Mehmet Taşöz, dün gece avlanmak için `Aydaş 17´ isimli 6 metre uzunluğundaki sandalıyla tek başına denize açıldı. Lapseki Kökez mevkisi Sırakozkar sahilinde kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta ağlarını denize bırakan Taşöz, bilinmeyen bir nedenle denize düşüp, boğularak yaşamını yitirdi.

Bölgede avlanan balıkçı arkadaşları sabah Mehmet Taşöz´ün teknesini gördü ve selam vermek için yanına gitti. Müzik sesinin de geldiği teknede Mehmet Taşöz´ü göremeyince durumdan şüphelenen balıkçı arkadaşları, denize düşmüş olabileceğini değerlendirerek, bölgede kendisini aramaya başladı. Altında, lüfer avında kullanılan aynası (deniz camı) bulunan bir tekne olay yerine çağrılarak denizin dibi taranmaya başlandı. Bırakma ağlarının yakınında denizin dibinde Taşöz´ün cansız bedeni tespit edildi.

Balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı´nın dalgıçları, belirlenen yerden Mehmet Taşöz´ün cesedini çıkararak, kıyıya getirdi. Tabuta konulan Taşöz´ün cenazesi, Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkçı Mehmet Taşöz´ün kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2020-10-16 14:00:07



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