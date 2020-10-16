Çanakkale'de FETÖ üyesi esnafa gözaltı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan FETÖ üyesi esnaf R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu´nun 2020/4971 sayılı kararı ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan FETÖ üyesi esnaf R.Ç.'yi, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyon ile yakaladı.

R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)

2020-10-16 17:01:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.