Çanakkale'de FETÖ üyesi esnafa gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan FETÖ üyesi esnaf R.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu´nun 2020/4971 sayılı kararı ile silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan FETÖ üyesi esnaf R.Ç.'yi, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyon ile yakaladı.
R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)
2020-10-16 17:01:11
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