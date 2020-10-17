Çan Belediye marangozhanesi imalata başladı

Çan belediyesi kademesine marangozhane kurarak ilçede kullanılacak olan bank, kamelya ve ormancı masalarını üretiyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz marangozhaneyle bütçemizde tasarrufa gidiyoruz, şimdiye kadar dışarıdan satın aldığımız ürünleri kendi bünyemizdeki işçilerimiz ile dışarıdan satın almak yerine temin ettiğimiz tomrukları işliyor, çeşitli aşamalardan geçirerek ilçemizde kullanılmak üzere bank, kamelya ve ormancı masası ürünlerini imal ederek ilçemizin hizmetine sunuyoruz. Bu marangoz atölyemizde ürettiğimiz ürünleri dışarıdaki fiyatlardan dörtte bir fiyatına üretiyoruz. Bu da belediyemiz bütçesine bir artı oluyor” dedi.

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