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Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor

DHA

Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçiyor


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) TÜRKİYE'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. `Kanuni´, dün Kuzey Ege Denizi´ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapılmıştı. 
Ege Denizi'nden saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi için Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 'Kanuni', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-6', 'Kurtarma-10' ve 'Türkeli' römorkörleri, Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu ve Sahil Güvenlik Botları ile eşlik edildi. Römorkörlerle su sıkılırken, sahilde toplanan çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Kanuni'yi selamladı.  
Güney Kore'de 2012 yılında 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye 15 Mart 2020´de getirilen, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisinin, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesi bulunuyor. 'Kanuni', '6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi' olarak da biliniyor. Dış gövdesi 'Fatih' ve 'Yavuz' gibi kırmızı beyaza boyanıp, Türk bayrağı konulan sondaj gemisinin İstanbul´a geçip, Haydarpaşa Limanı´nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.
Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkisindeki NATO Limanı´nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi `Kanuni´, 10 Ekim'de Taşucu Limanı´ndan demir alarak, İstanbul´daki Haydarpaşa Limanı´na gitmek üzere yola çıktı. 227,81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi `Kanuni´, dün Kuzey Ege Denizi´ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak, demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Boğaz geçişi için planlama yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-10-18 11:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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