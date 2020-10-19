Çanakkale’nin Yenice İlçesinde İlçe Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında “ Yenice Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi” kuruldu.

Yenice İlçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında proje kültürü oluşturulmasını sağlayarak ilçe genelinde proje okuryazar kamu görevlisi sayısını artırmak, Avrupa Birliği Müktesebatına uygun İl Stratejik Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak, kamu, sivil ve özel kesim ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarla belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek ve bu projelere ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden kaynak yaratma çalışmalarında bulunmak, ilçede yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde koordinasyonu sağlamak üzere Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında “Yenice Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi” kuruldu. Yenice Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi; yatırım, ekonomi, sanayi, tarım potansiyelini geliştirmek, yatırımcılara ilçe potansiyel yatırım alanlarını anlatmak, istihdama yönelik gerekli planlamaları yaparak işsizliği azaltmaya çalışmak, yatırımcıları iş yerlerinde ziyaret etmek, tarım yatırımlarını artırmak, ilçe tanıtımını yapmak, tarımdan ekonomiye sanayiden spora her türlü iş alanında projeler üretmek, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı, AB, SODES vb. projeler ile ulusal ve uluslararası fonlarla teknik ve mali destek sağlamak, ArGe projeleri yürütmek, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan temsilci kadrosuyla teknik ve mali anlamda hizmetler vermeyi amaçlamaktadır.

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