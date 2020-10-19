Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Çanakkale’ye yaptığı yatırımlarla vatandaşları içme ve kullanma suyu ile buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale’de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda, Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla; Çanakkale il merkezi, Kepez Beldesi, Dardanos ve Güzelyalı mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak. Tüm ünitelerin kaba inşaatı ve sıhhi tesisat işleri tamamlanmıştır. Elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Çanakkale İline 100,000 m3/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir” dedi.

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