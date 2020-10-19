Bigalı Mehmet Çavuş belgeseli çekiliyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Mehmetçiğin isim babası ve Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş’un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın tarih ve kültürel değerlere verdiği önemle başlayan Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş belgeselinin çekimleri hummalı şekilde sürüyor. Tarihin dönüm noktası Çanakkale Savaşlarında ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıkan Mehmet Çavuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılmasında ikinci aşamaya geçilirken, belgeselin tamamlanması heyecanla bekleniyor.

Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Gökhan Tarkan Karaman, GazeteciSenarist Cem Fakir ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgeselin danışmanlığını yapan Ömer Arslan, Mehmet Çavuş’un hayatının geçtiği Bahçeli Köyü’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Mehmet Çavuş’un kabrini ziyaret eden ekip daha sonra evinin bahçesi ve aileye geçim kaynağı olan dut ağaçlarının bulunduğu alanda incelemeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu.

Yapımcı ve Yönetmen Gökhan Tarkan Karaman yaptığı açıklamada, “Mehmet Çavuş belgeselimizin çekimlerinin yarısını tamamladık. Sonraki aşama olarak Bahçeli köyümüzde canlandırmaları çekeceğiz. İstanbul’dan gelen senaristimiz Cem Fakir ile birlikte dokuyu özümsemek ve ruhunu yaşamak adına hem kahramanımızın kabrini hem de yaşamış olduğu evde incelemelerde bulunduk” dedi.

Mehmet Çavuş’un hem savaş öncesi hem sonrası yaşadığı yerde bulunmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen GazeteciSenarist Cem Fakir, “Gazimizin hayatını detaylı şekilde biliyoruz ve ama evine gelerek, bu havayı soluyarak ve dut ağaçlarının olduğu yerde burada adımlayarak incelemelerde bulunmak bizi daha da etkiliyor. Yerinde incelemelerde bulunmak, bizi duygusal anlamda etkilemesi senaryomuzu zenginleştirecektir” diye konuştu.

Ekibe Mehmet Çavuş ve bulundukları alanla ilgili bilgiler veren Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ise, “Projemizin senaryo aşamasına geçtik. Bu kapsamda İstanbul’dan gelen senaristimiz Cem Fakir ve yönetmenimiz Gökhan Tarkan Karaman ile birlikte yerinde incelemelerde bulunarak, olayları yenide müşahede ettik. Köyümüzde çekilecek canlandırma sahneleri için mekanları belirledik. Sadece masa başında olsun istemedik ve yerinde görüp o ruh haliyle Mehmet Çavuş’u daha iyi anlamaya çalıştık. Belgeselimizin çekimlerini heyecanla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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